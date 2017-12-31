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قصف مدفعي حوثي مكثف على منازل المواطنين في بني سراع بمحافظة حجة

الأحد 31 ديسمبر 2017 02:22 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
قصف مدفعي حوثي مكثف على منازل المواطنين في بني سراع بمحافظة حجة

قالت مصادر محلية في محافظة حجة إن مليشيا الحوثي كثفت من قصفها المدفعي على قرى عزلة بني سراع.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي شنت فجر اليوم الأحد قصفاً مدفعياً على قرى بني سراع والمعطن وعدد من القرى المجاورة.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، فيما تضررت عدداً من المنازل.

ووجه أهالي عزلة بني سراع نداء استغاثة لإنقاذهم من جرائم مليشيا الحوثي المستمرة منذ قرابة شهر.

وأفاد مراسل "الصحوة نت"  أن مليشيا الحوثي قتلت أمس السبت طفلاً يرى الأبل في إحدى مناطق بني سراع.

وقد لاقت العملية تنديداً واسعاً داخل المحافظة وخارجها، مطالبين بالتدخل لانقاذ أبناء المنطقة من بطش الحوثيين.

هذا وتتعرض بني سراع لحصار وقصف وانتهاكاتها منذ عامين من قبل الحوثيين زادت حدتها منذ ثلاثة اشهر وسط غياب للمنظمات الحقوقية ، ولازالت القبيلة تواجه بإمكاناتها البسيطة صلف وجبروت الميليشيا الانقلابية.

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