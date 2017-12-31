الجيش يحرز تقدماً جديداً في مديرية ناطع بالبيضاء ومقتل 8 حوثيين وأسر 12 آخرين

أكدت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء مقتل 8 من المليشيا الانقلابية وأسر 12 آخرين في جبهة مديرية ناطع.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير موقع المشواف أحد الموقع الاستراتيجية المطل على قرية المنقطع بالمديرية.

وقالت المصادر "إن المقاومة تصدت ببسالة للمليشيا عقب محاولتها التسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز المقاومة بعقبة ثرة الاستراتيجية بمكيراس وكبدت الانقلابيين خسائر في الارواح والعتاد".

وكانت قد قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن مليشيا الحوثي قصفت بصواريخ الكاتيوشا اليوم السبت منازل المواطنين في عزلة دثران بمديرية مسورة وذي ناعم والزاهر وقيفه رداع.

وأضافت المصادر أن المليشيا الانقلابية قصفت منازل وممتلكات المواطنين في عزلة دثران بمسورة بشكل هستيري عقب تلقيها هزائم في مديرية ناطع ونعمان على أيدي ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.