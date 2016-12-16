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وزير الدولة الرعيني: خطاب الملك سلمان أكد على عمق رؤيته الإستراتيجية وثباتها تجاه اليمن

الجمعة 16 ديسمبر 2016 06:43 م الصحوة نت - متابعات
وزير الدولة الرعيني: خطاب الملك سلمان أكد على عمق رؤيته الإستراتيجية وثباتها تجاه اليمن ياسر الرعيني وزير الدولة لشئون مخرجات الحوار

اشاد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني بما ورد في خطاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن اليمن والذي ألقاه بمجلس الشورى أمس الأول.  


وقال الرعيني لـ«عكاظ»: «تلقينا باعتزاز كبير ما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى عن اليمن، ما يؤكد للشعب اليمني عمق العلاقة السعودية ــ اليمنية، والهم المشترك لشعبينا السعودي واليمني في الدفاع عن المملكة واليمن».


 مضيفاً: «أكد الملك سلمان في خطابه على عمق رؤيته الإستراتيجية وثباتها تجاه اليمن، وتنص على أن أمن اليمن من أمن المملكة وأمن المملكة من أمن اليمن، ولن يستقر الحال في البلدين الشقيقين إلا بإنهاء الانقلاب والمد الصفوي في اليمن .



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