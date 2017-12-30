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الرئيس هادي يوجه قيادة الجيش بمواصلة التقدم في كافة الجبهات

السبت 30 ديسمبر 2017 10:56 م الصحوة نت - الرياض
الرئيس هادي يوجه قيادة الجيش بمواصلة التقدم في كافة الجبهات

وجه الرئيس اليمني / عبدربه منصور هادي / قيادة الجيش الوطني بمواصلة التقدم في كافة جبهات القتال.

وشدد هادي على ضرورة مواصلة هذه الانتصارات الساحقة وصولاً الى تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة المكونة من ستة إقليم.

وأكد هادي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأبطال الجيش الوطني الذين يدافعون عن تراب الوطن من براثن الاماميين الجدد الذين يحاولون العودة بالوطن الى عصر العهود الظلامية.

وأشاد هادي بالانتصارات الكبيرة التي حققها ابطال الجيش الوطني في نهم والجوف والتي تمكن من خلالها تسطير ملحمة بطولية تكللت بتطهير تلك المناطق من المليشيا الانقلابية التابعة للحوثي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي للاطلاع على سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات.

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