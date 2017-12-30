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مواجهات بين حوثيين ومسلحين قبليين في همدان بصنعاء والمليشيا تختطف 6 مشايخ

السبت 30 ديسمبر 2017 09:51 م الصحوة نت - صنعاء
مواجهات بين حوثيين ومسلحين قبليين في همدان بصنعاء والمليشيا تختطف 6 مشايخ صورة تعبيرية

قالت مصادر محلية في محافظة صنعاء إن مواجهات عنيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة، اندلعت اليوم السبت بين رجال القبائل ومسلحين حوثيين في منطقة الحطاب بمديرية همدان، شمال العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن الحوثيين حاولوا اقتحام المنطقة صباح اليوم، عقب توتر بين الطرفين، منذ أمس الجمعة، عقب محاولة الحوثيين فرض خطيب جمعة موالٍ لهم في المسجد الكبير بالمنطقة، لكن الأهالي منعوه من اعتلاء المنبر.

وأوضحت المصادر  أن الحوثيين نفذوا حملة مسلحة في المنطقة، لاختطاف عدد من سكان المنطقة على ذمة الحادثة، لكن رجال القبائل تصدوا لهم، واعطبوا أطقم مسلحة.

المصادر أشارت إلى أن الحوثيين اختطفوا 6 من مشايخ المنطقة، و8 مدنيين آخرين كانوا عائدين من السوق إلى منازلهم، قبل أن يفرض الحوثيون نقاطاً امنية في الطرق المؤدية إلى المنطقة. وذلك حسب ما ذكره المركز الإعلامي لمحافظة صنعاء.

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