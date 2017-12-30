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رئيس الأركان لنائب الرئيس: الجيش في كامل جاهزيته وهناك التفاف شعبي حوله

السبت 30 ديسمبر 2017 09:26 م الصحوة نت - متابعة خاصة
رئيس الأركان لنائب الرئيس: الجيش في كامل جاهزيته وهناك التفاف شعبي حوله

أكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن / طاهر العقيلي / أن معنويات قوات الجيش عالية وفي أتم جاهزيتها للتقدم، مشيراً إلى أن هناك التفاف شعبي حول معركة الجيش العادلة المتمثلة باستعادة الدولة اليمنية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه نائب الرئيس الفريق الركن / علي محسن صالح/ للاطلاع على الأوضاع الميدانية وسير العمليات القتالية وما أحرزه الأبطال من انتصارات باتجاه استكمال تحرير محافظة الجوف.

وأشاد نائب الرئيس بتضحيات وبطولات المقاتلين واستبسالهم في وجه ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وثمن نائب الرئيس الدعم الذي تقدمه قوات التحالف العربي في سبيل حماية الهوية اليمنية واستعادة الشرعية. وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتمكنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت من تحرير منطقة "اليتمه" الحدودية مع المملكة العربية السعودية شمال شرق محافظة الجوف.

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