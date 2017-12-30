مليشيا الحوثي تقصف المنازل في البيضاء ومحافظها يناقش سبل التصدي للانتهاكات

قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن مليشيا الحوثي قصفت بصواريخ الكاتيوشا اليوم السبت منازل المواطنين في عزلة دثران بمديرية مسورة وذي ناعم والزاهر وقيفه رداع.

وأضافت المصادر أن المليشيا الانقلابية قصفت منازل وممتلكات المواطنين في عزلة دثران بمسورة بشكل هستيري عقب تلقيها هزائم في مديرية ناطع ونعمان على أيدي ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا الانقلابية قنصت المواطن / احمد الحميقاني / في مديرية ذي ناعم واردته قتلاً اثناء مروره بأحد النقاط التابعة لها.

وفي صعيد متصل.. أكد محافظ البيضاء صالح الرصاص خلال ترأسه اليوم لقاء بعدد من قيادات المقاومة في مدينة مارب، أكد أن النصر مرهون بوحدة الصف والكلمة والعمل بروح الفريق الواحد، ونبذ كل ما يؤدي الى تمزيق اللحمة النضالية لأبناء البيضاء.

وحث المحافظ قيادات المقاومة على المزيد من التنسيق المعلوماتي والقتالي والصمود في وجه مليشيا الحوثي التي تواصل اعتدائها بحق المواطنين.

واستعرض اللقاء الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية ضد المواطنين في محافظة البيضاء والمتمثلة بقتل واختطاف الابرياء و اختطاف، وقصف المنازل وفرض اتاوات مالية وغيرها من الانتهاكات اليومية المستمرة بحق المواطنين.