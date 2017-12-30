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الجيش الوطني يحرر منطقة اليتمه في الجوف ومجاميع حوثية تنسحب باتجاه "برط"

السبت 30 ديسمبر 2017 07:32 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الجيش الوطني يحرر منطقة اليتمه في الجوف ومجاميع حوثية تنسحب باتجاه "برط"

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت من تحرير منطقة "اليتمه" الحدودية مع المملكة العربية السعودية شمال شرق محافظة الجوف.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة على حسابه في "الفيس بوك"، أفاد أن  الجيش الوطني استكمل سيطرته على منطقة اليتمه بالكامل، ويجري حالياً استكمال تحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف، أكبر مديريات المحافظة.

وأوضح "المركز" أن قوات الجيش بمساندة التحالف، تحاصر من تبقى من مسلحي الحوثي في بير المهاشمة ومنطقة الجامع الكبير والصغير في المنطقة.

وكانت قد قالت مصادر ميدانية إن "قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على منطقة المهاشمة ومنطقة العشة آل هضبان بمديرية خب والشعف شمالي الجوف".

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من الأطقم الحوثية انسحبت من المعركة وتوجهت نحو غرب وادي خب باتجاه برط وسط تقدم لأبطال الجيش الوطني.

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