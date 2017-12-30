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المقدشي من جبهة نهم يشدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية

السبت 30 ديسمبر 2017 06:35 م الصحوة نت - صنعاء
المقدشي من جبهة نهم يشدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية

شدد الفريق الركن / محمد علي المقدشي / مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، شدد على ضرورة رفع الجهازية القتالية لكافة الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة اليها في الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت الوحدات العسكرية المرابطة في منطقة نهم شرق صنعاء، واطلع على سير العمليات العسكرية فيها.

وأشاد "المقدشي" بالانتصارات المستمرة التي يجترحها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات في سبيل استكمال عملية تحرير الوطن من براثن الانقلابيين.

 وقالت وكالة "سبأ" إن الفريق المقدشي عقد اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية والوحدات بحضور قائد المنطقة اللواء الركن ناصر الذيباني، وممثل القوات المشتركة العميد سعود السبيعي، واستمع من قيادة المنطقة لإيجاز حول سير العمليات العسكرية ومستوى الجاهزية للوحدات في المنطقة.

وكان قد وصل الفريق المقدشي برفقة نائب رئيس الجمهورية إلى محافظة مارب بعد أشهر من مغادرتها للعاصمة السعودية الرياض عقب قرار تعيينه مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

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