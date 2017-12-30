الحكومة تنفي صحة تصريحات مسؤولين لـ"رويترز" حول حادثة سوق الحيمة بتعز

فندت الحكومة اليمنية مزاعم تصريحات لمسؤولين لوكالة رويترز حول حادثة سوق الحيمة في محافظة تعز.

ونفى مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية صحة ما نشرته وكالة (رويتر) بشأن الحادثة، مطالبة وسائل الاعلام استيفاء المعلومات من المتحدث الرسمي للحكومة او قيادة التحالف بدلاً من نشر قصص غير حقيقية على لسان مجهولين ونسبها للشرعية.

وكانت وكالة "روتيرز" قد نقلت عن مسؤولين في الشرعية لم تسمهم أن التحالف استهدفت سوقاً شعبياً في الحيمة في تعز أثناء مرور مركبة عسكرية للحوثيين، وهو ما استغربته الحكومة.

المصدر الحكومي أشار إلى أن التحالف العربي والشرعية تحققان في كل الادعاءات متى ما توفرت المعلومات الدقيقة عن ذلك.