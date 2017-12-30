موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الحكومة تنفي صحة تصريحات مسؤولين لـ"رويترز" حول حادثة سوق الحيمة بتعز

السبت 30 ديسمبر 2017 06:26 م الصحوة نت - عدن
الحكومة تنفي صحة تصريحات مسؤولين لـ"رويترز" حول حادثة سوق الحيمة بتعز الحكومة اليمنية

فندت الحكومة اليمنية مزاعم تصريحات لمسؤولين لوكالة رويترز حول حادثة سوق الحيمة في محافظة تعز.
 ونفى مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية صحة ما نشرته وكالة (رويتر) بشأن الحادثة، مطالبة وسائل الاعلام استيفاء المعلومات من المتحدث الرسمي للحكومة او قيادة التحالف بدلاً من نشر قصص غير حقيقية على لسان مجهولين ونسبها للشرعية.

وكانت وكالة "روتيرز" قد نقلت عن مسؤولين في الشرعية لم تسمهم أن التحالف استهدفت سوقاً شعبياً في الحيمة في تعز أثناء مرور مركبة عسكرية للحوثيين، وهو ما استغربته الحكومة.

المصدر الحكومي أشار إلى أن التحالف العربي والشرعية تحققان في كل الادعاءات متى ما توفرت المعلومات الدقيقة عن ذلك.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى