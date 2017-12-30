قوات الجيش تسيطر على مناطق جديدة بالجوف وتصل الخط الرابط بين اليمن والمملكة

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم السبت، انتصارات جديدة في محافظة الجوف عقب مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية إن "قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على منطقة المهاشمة ومنطقة العشة آل هضبان بمديرية خب والشعف شمالي الجوف.

وأوضحت المصادر أن طلائع الجيش الوطني وصلت الى الخط الاسفلتي الدولي الرابط بين اليمن والسعودية في مديرية خب والشعف، وبدأت تقترب من سوق اليتيمة، وسط هروب جماعي لعناصر مليشيا الحوثي".

وأشارت إلى أن مجموعة من الأطقم الحوثية انسحبت من المعركة وتوجهت نحو غرب وادي خب باتجاه برط وسط تقدم لأبطال الجيش الوطني.