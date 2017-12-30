مليشيات الحوثي تشن حملة اختطافات للأطفال في صعدة وتزج بهم بجبهات القتال

اختطفت ميليشيا الحوثي أعدادا من الأطفال من المدارس والأسواق في محافظة صعدة، للزج بهم في جبهات القتال، تعويضا للخسائر البشرية الكبيرة التي منيت بها في صفوفها إثر هزائمها المتلاحقة أمام الجيش الوطني وضربات التحالف في شبوة والبيضاء.

وقال مصدر قبلي في صعدة -فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـ«عكاظ»: «أولادنا يختطفون دون علمنا ولا ندري مصيرهم ولا نستطيع إبلاغ أية جهة أو منظمة دولية، فالحوثيون يفجرون منازلنا ويعتقلون أفراد الأسرة حتى النساء في حالة التقدم ببلاغات عن تغيب الأطفال إلى مراكز الشرطة التي يسيطرون عليها».

وأضاف أن المنظمات الأممية والدولية المعنية بالأطفال والمساعدات الإنسانية، غائبة تماماً عن العمل في صعدة ومديرياتها، مؤكدا أن قتلى الحوثيين في تزايد مستمر، وأنهم يشيعون يوميا ما لا يقل عن 50 جثة غالبيتهم أطفال جندوا قسراً.