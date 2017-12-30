موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مليشيات الحوثي تشن حملة اختطافات للأطفال في صعدة وتزج بهم بجبهات القتال

السبت 30 ديسمبر 2017 10:11 ص الصحوة نت - متابعات:-
مليشيات الحوثي تشن حملة اختطافات للأطفال في صعدة وتزج بهم بجبهات القتال طفل أجبرته المليشيات على التجنيد وحمل السلاح

اختطفت ميليشيا الحوثي أعدادا من الأطفال من المدارس والأسواق في محافظة صعدة، للزج بهم في جبهات القتال، تعويضا للخسائر البشرية الكبيرة التي منيت بها في صفوفها إثر هزائمها المتلاحقة أمام الجيش الوطني وضربات التحالف في شبوة والبيضاء.

وقال مصدر قبلي في صعدة -فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـ«عكاظ»: «أولادنا يختطفون دون علمنا ولا ندري مصيرهم ولا نستطيع إبلاغ أية جهة أو منظمة دولية، فالحوثيون يفجرون منازلنا ويعتقلون أفراد الأسرة حتى النساء في حالة التقدم ببلاغات عن تغيب الأطفال إلى مراكز الشرطة التي يسيطرون عليها».

وأضاف أن المنظمات الأممية والدولية المعنية بالأطفال والمساعدات الإنسانية، غائبة تماماً عن العمل في صعدة ومديرياتها، مؤكدا أن قتلى الحوثيين في تزايد مستمر، وأنهم يشيعون يوميا ما لا يقل عن 50 جثة غالبيتهم أطفال جندوا قسراً.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى