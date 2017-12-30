تعز:قصف حوثي يطال قرى الجوازعة بحيفان ويجبر الأهالي على مغادرة منازلهم

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية في وقت متأخر من الليلة الماضية قصفا مدفعيا عنيفا استمر حتى ساعات الفجر على قرى الجوازعة بمديرية حيفان جنوب مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية ان المليشيات الانقلابية قصفت قرى الجوازعة من أماكن تمركزها في أعلى جبل الكمرات والحلقوم، حيث تركز القصف على خزان مياه الجوازعة و مدرسة الشعب للبنات وسط المنطقة، مما أدى إلى تضرر المبنيين بشكل كبير.

وأجبر القصف المستمر للمليشيات غالبية الأهالي إلى ترك منازلهم ومغادرة المنطقة إلى أماكن آمنة بعد اشتداد القصف على قراهم ومنازلهم.

وكانت المليشيات الإنقلابية قد زرعت الطريق الرابط بين طور الباحة وقرى الجوازعة بالألغام ،إلى جانب قيامها بقنص واستهداف من يمر بالطريق.