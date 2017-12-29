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مصرع 20 حوثيا والجيش الوطني يأسر 50 اخرين في البيضاء

الجمعة 29 ديسمبر 2017 09:33 م الصحوة نت - متابعات:-
مصرع 20 حوثيا والجيش الوطني يأسر 50 اخرين في البيضاء

لقى 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم مساء اليوم وأصيب خمسة اخرين بينهم القيادي الحوثي المدعو "ابوهاشم" مشرف الميليشيا في مناطق ناطع بمحافظة البيضاء في اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي الإمامية من جهة أخرى.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الجيش الوطني تمكن من أسر 50 آخرين من عناصر الميليشيا.. فيما يجري حاليا محاصرة العشرات من عناصر الميلشيات في منطقة حجلان بناطع.

الى ذلك استهدف طيران التحالف عربة عسكرية تابعة للميليشيا وقتل جميع من عليها بحسب المصدر العسكري.

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