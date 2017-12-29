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صنعاء تحيي الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ الأحمر

الجمعة 29 ديسمبر 2017 08:45 م الصحوة نت - متابعات
صنعاء تحيي الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ الأحمر الشيخ الاحمر

وسط حضور  كبير أحيا المئات من اليمنيين الذكرى العاشرة لرحيل حكيم اليمن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب السابق.

وفي الفعالية التي أقيمت اليوم الجمعة في منزل الشيخ الراحل عبدالله الاحمر وبحضور كبير  للشخصيات الاجتماعية والسياسية والقبلية أشاد الحاضرين بالأدوار النضالية الكبيرة للشيخ عبدالله بن حسين الاحمر وما تميز به الفقيد من حكمة واقتدار في مختلف القضايا السياسية والقبلية .

وأكد الحاضرون ان مواقف الشيخ عبدالله لم تتوقف عند القضايا الوطنية بل تعدتها الى قضايا الأمة الإسلامية وخصوصا القضية الفلسطينية التي كانت حاضرة في كل خطاباته ولقاءاته .

بدوره عبر الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر عن شكره وتقديره لكل من حضر وشاركهم إحياء الذكرى العاشرة لرحيل والده.  سائلا المولى العزيز الكريم أن يجعله في عليين وأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

كما شكر الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر جميع الذين جاءوا من أجل مشاركتهم إحياء الذكرى العاشرة لرحيل والدهم وعبر عن امتنانه لجميع الحاضرين.

وتنوعت فقرات إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ عبدالله بين المداخلات للحاضرين إضافة إلى الإنشاد والدعاء للفقيد بالرحمة والغفران.

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