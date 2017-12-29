عشرات الجثث لقتلى الميليشيات تصل محافظة حجة بينهم نجلي قياديان





استقبلت هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة الليلة الماضية أكثر من خمسين جثة لعناصر التمرد الحوثية ممن لقوا مصرعهم في جبهة الخوخة التي تشهد معارك طاحنة بينهم وقوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي .

وذكرت مصادر مطلعة لـ"لصحوة نت" بأن معظم قتلى الحوثيين من فئة ما يسمى بالقناديل الذين كانت الميليشيات تتحاشى الزج بهم في الجبهات لتجنيبهم هذا المصير ، لتدفع بهم مضطرة لتعزيز جبهاتهم ليلقوا مصرعهم كما فعلوا بأبناء القبائل سابقا .

واشارت المصادر بأن من بين القتلى نجل مدير امن مدينة حجة الحوثي العقيد /علي الهاشمي المدعو "خالد" والذي يعتبر احد مرافقي القيادي و أركان حرب الأمن المركزي بالمحافظة/ صقر الخرفشة ، مشيرين الى انه لازال مصير الاخير " الخرفشة" حتى الآن مجهولاً .

كما لقي نجل قيادي حوثي آخر يدعى عبدالسلام جحاف "ضياء" مصرعه امس الخميس في الخوخة مع عشرات آخرين من الميليشيات .

هذا وتستقبل المحافظة بشكل يومي عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين الذين يتساقطون في الجبهات على وقع ضربات الجيش الوطني وقوات التحالف ، وسط استمرار حملات رفد جبهاتهم بالمقاتلين بمختلف المديريات والتي لم تحقق هدفها بالشكل المأمول ..