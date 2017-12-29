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نائب الرئيس يلتقي اللجنة الطبية العسكرية ويؤكد اهتمام الحكومة بالجرحى

الجمعة 29 ديسمبر 2017 07:25 م الصحوة نت - متابعات:-
نائب الرئيس يلتقي اللجنة الطبية العسكرية ويؤكد اهتمام الحكومة بالجرحى

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الجمعة برئيس وأعضاء اللجنة الطبية العسكرية للاطلاع على أحوال جرحى الجيش الوطني وجهود اللجنة في هذا المجال.

واستمع نائب الرئيس إلى تقارير عن مستوى إنجاز اللجنة وما تحقق في إطار تنفيذ التوجيهات الصادرة في لقاءات سابقة والخاصة بالاهتمام بجرحى الجيش الوطني.. مؤكداً على ضرورة بذل أقصى جهد في الرعاية الطبية والاهتمام الصحي بالأبطال الذين ضحوا بدمائهم في سبيل أمن اليمن واستقراره.

وأشاد نائب الرئيس بجهود اللجنة والدعم الذي تقدمه مختلف الجهات الطبية والمنظمات الداعمة وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات العالمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم والعناية للجرحى من أبطال الجيش والمقاومة، منوهاً إلى أن تضميد جراح هؤلاء الأبطال ومداواتهم هي أولوية قصوى لقيادة الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، تقديراً لنضالاتهم وتضحياتهم في ميادين البطولة والشرف.

من جانبهم عبر رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لاهتمام نائب رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة لأوضاع الجرحى، مؤكدين أن اللجنة لن تتوانى في أداء واجبها الوطني والأخلاقي والإنساني وبتنسيق ودعم الجهات والمنظمات المختصة والدول الشقيقة والصديقة.

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