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قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع جديدة بالبيضاء

الجمعة 29 ديسمبر 2017 05:54 م الصحوة نت - خاص:
قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع جديدة بالبيضاء

سيطرت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة على مواقع جديدة في محافظة البيضاء، عقب مواجهات واسعة مع المليشيات الانقلابية.

وقال مراسل الصحوة نت، إن قوات الجيش الوطني والمسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، تمكنت من السيطرة على عقبة مالح ومنطقة حجلان في مديرية ناطع ، التابعة للمحافظة.

وقال مراسلنا ان المعارك الدائرة تجري تحت غطاء جوي من طيران التحالف الذي استهدف مواقع المليشيات الانقلابية بذات المنطقة.

وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية.

وأوضح مراسلنا ان قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها وعازمة على تحرير كافة مناطق ومديريات المحافظة.

وتأتي هذه الانتصارات عقب تأكيدات للرئاسة اليمنية على استمرار تقدم الجيش الوطني في محافظة البيضاء حتى تحرير كافة مديرياتها.

وقال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال اجتماع له مع محافظ محافظة البيضاء والقيادات العسكرية وقادة المقاومة في محور البيضاء إن الرئيس هادي أكد على الاستمرار في تقدم الجيش الوطني لتحرير كافة مديريات البيضاء.

وتشهد مليشيات الحوثي الانقلابية انهيارات واسعة في صفوف مقاتليها في ظل انتصارات متلاحقة لقوات الجيش الوطني في كافة جبهات القتال.

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