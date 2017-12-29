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مصرع نجل مذيع قناة المسيرة عبدالسلام جحاف في جبهة الخوخة

الجمعة 29 ديسمبر 2017 04:57 م الصحوة نت - هلال القاعدي
مصرع نجل مذيع قناة المسيرة عبدالسلام جحاف في جبهة الخوخة صورة للمذيع جحاف ونجله الصريع

لقي نجل المذيع بقناة المسيرة التابعة للحوثيين عبدالسلام جحاف مصرعه يوم أمس في الخوخة مع عدد من المقاتلين الحوثيين.

وقالت مصادر بمحافظة حجة أن ضياء جحاف نجل المذيع بقناة المسيرة التابعة للانقلابين الحوثيين لقي مصرعه يوم أمس مع عدد من المقاتلين الحوثيين في جبهة الخوخة .

ونعى ناشطون مقتل جحاف عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤكدين سقوط عشرة من أسرة ال جحاف خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد صدت هجوما عنيفا يوم أمس نفذته المليشيات على الخوخة سقط خلاله 50 من المقاتلين الحوثيين و تسعة من منتسبي الجيش الوطني بعد شهر  من إعلان الجيش الوطني تحريرها.

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