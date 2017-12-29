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إصلاح حضرموت يدعو للمشاركة الفاعلة في ذكرى إحياء ذكرى الهبة الحضرمية غدا

الجمعة 29 ديسمبر 2017 04:51 م الصحوة نت - خاص:
إصلاح حضرموت يدعو للمشاركة الفاعلة في ذكرى إحياء ذكرى الهبة الحضرمية غدا إصلاح حضرموت

دعا التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت ، جميع المكونات الحضرمية إلى جمع الكلمة ونبذ الخلاف وجعل حضرموت أولاً.

ودعا إصلاح حضرموت في بيانا له حصلت "الصحوةنت" على نسخة منه، بمناسبة ذكرى الهبة الحضرمية الرابعة التي أتت على وقع استشهاد المقدم سعد بن حبريش دعا أعضائه ومناصريه للمشاركة الفاعلة في هذه الذكرى التي تقرر إحياءها غدا  السبت 30 ديسمبر 2017م بمدينة المكلا  لإنتزاع حقوق ومطالب حضرموت العادلة والمنصفة ونيلا لجميع مستحقاتها ورفع الظلم عنها .

كما دعا بيان اصلاح حضرموت جميع مكونات المجتمع الحضرمي للمشاركة الفاعلة في هذه المناسبة وإظهارها بالمظهر الذي يليق بحضرموت وجعل حضرموت ومصلحة أهلها نقطة التقاء يلتف حولها الجميع . 

وقال البيان أنه لايزال أمامنا في حضرموت سواء على مستوى السلطة الرسمية أو المكونات السياسية والإجتماعية والمدنية الكثير من الإستحقاقات التي تتطلب منا المزيد من مواصلة النضال مستلهمين الروح التي بثتها فينا الهبة الحضرمية حين قيامها .

وتابع: لقد حققت الهبة الحضرمية خلال أربعة أعوام الكثير من أهدافها ومطالبها بسبب اجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف ونبذ الخلاف وجعل حضرموت أولاً .

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