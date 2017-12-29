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الحكومة تعود إلى عدن وبن دغر يقول إن عام 2018 سيكون عام بناء وتنمية

الجمعة 29 ديسمبر 2017 04:15 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الحكومة تعود إلى عدن وبن دغر يقول إن عام 2018 سيكون عام بناء وتنمية

عاد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن ظهر اليوم الجمعة.

وقال بن دغر عقب وصوله إن الحكومة ستواصل جهودها في إعادة البناء والإعمار بدعم ومساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودوّل التحالف العربي، وأن عام 2018 سيكون عام خير وبناء وتنمية في كل المحافظات المحررة.

وأضاف بن دغر أن هذه العودة تأتي بعد زيارته إلى المملكة العربية السعودية اطلع خلالها الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه على الأوضاع الخدمية في المحافظات المحررة.

 والتقى بن دغر عدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى اليمن وناقش معهم آخر المستجدات على الساحة الوطنية والدولية.

 

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