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الرئيس يؤكد استمرار العمليات العسكرية ويدعو أبناء تهامة لمواجهة المليشيا

الخميس 28 ديسمبر 2017 10:28 م الصحوة نت - الرياض
الرئيس يؤكد استمرار العمليات العسكرية ويدعو أبناء تهامة لمواجهة المليشيا

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن العمليات العسكرية مستمرة في السحل الغربي وكافة الجبهات حتى تحرير كامل التراب اليمني من هذه المليشيا الإرهابية، داعياً كافة أبناء تهامة الى مواجهة الميليشيا الكهنوتية والعمل على تخليص الحديدة واليمن بشكل عام من هذا السرطان الامامي الذي يحلم بالعودة باليمن الى عصور الإمامة الكهنوتية.

وأشاد هادي ببسالة أبناء تهامة ووقوفهم صدا منيعا في وجه الميليشيا الكهنوتية التي تعيث في الأرض فسادا وتستبيح دماء أبناء الشعب اليمني ولا تضع أي اعتبار للقيم والأخلاق.

وقال الرئيس هادي إن مقاومة تهامة تصنع أقوى البطولات والتضحيات في الدفاع عن الوطن الى جنب مع الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي الداعم لشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للقضاء على المشروع الإيراني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه بقائد مقاومة تهامة عبدالرحمن الحجري للاطلاع على سير العمليات العسكرية.

وحث رئيس الجمهورية قيادة مقاومة تهامة على رص الصفوف والعمل جنبا الى جنب مع الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي للقضاء على المشروع الإيراني البغيض والخبيث الذي يستهدف اليمن ودول الجوار والمنظومة العربية.

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