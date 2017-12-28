العقيلي يتفقد المواقع المحررة في البيضاء ويوجه برفد الجبهة بفرق هندسية لنزع الألغام

أكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي اليوم الخميس، أكد أن الميليشيا الحوثية الانقلابية دمرت كل المصالح العامة والخاصة والتي لم تدمر تسببت في تدميرها بمختلف الوسائل الاجرامية.

جاء ذلك خلال تفقده المواقع المحررة في محافظة البيضاء برفقة عدد من القيادات العسكرية.

ووجه العقيلي برفد محور بيحان بثلاث فرق اضافية للإسراع في انتزاع الألغام خصوصا مع عودة النازحين وتلافيا لحدوث أي ضرر محتمل قد يلحق بالسكان.

وأشاد رئيس الأركان بالدور الكبير والاحترافي لمحور بيحان بقيادة اللواء مفرح بحيبح في تنفيذ الخطط وتسيير العمليات العسكرية بما يضمن سلامة المدنيين وتقليل الخسائر في صفوف القوات المسلحة وفي نفس الوقت الحاق الهزيمة النكراء والقاسية بميليشيا الانقلاب الارهابية.