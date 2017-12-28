التحالف يدمر منصات صواريخ باليستية للحوثي في الجوف والجيش يحرز تقدماً جديداً

قالت مصادر ميدانية في محافظة الجوف إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية مكثفة على مواقع الحوثيين في محافظة الجوف.

وأضافت المصادر أن المقاتلات استهدفت 3 منصات إطلاق صاروخية باليستية في منطقة المطمة و6 دبابات و 3 أطقم في جبهتي حام وصبرين كانت قادمة من محافظة صعدة كتعزيزيات للمليشيات إضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة.

هذا ونفذت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية كبيرة انطلقت صباح الخميس لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف.

وأحرزت قوات الجيش تقدماً كبيراً حيث حررت قرابة 17 كيلوا متر من مديرية خب والشعف وسط انهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أسرت مساء الأربعاء عدد من مليشيا الحوثي بالقرب من معسكر الأجاشر شمال مديرية الخب والشعف، ومقتل قائد الحوثيين في المنطقة المدعو /ابو حسين/.