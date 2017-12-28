موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

التحالف يدمر منصات صواريخ باليستية للحوثي في الجوف والجيش يحرز تقدماً جديداً

الخميس 28 ديسمبر 2017 08:20 م الصحوة نت - متابعة خاصة
التحالف يدمر منصات صواريخ باليستية للحوثي في الجوف والجيش يحرز تقدماً جديداً

قالت مصادر ميدانية في محافظة الجوف إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية مكثفة على مواقع الحوثيين في محافظة الجوف.

وأضافت المصادر أن المقاتلات استهدفت 3 منصات إطلاق صاروخية باليستية في منطقة المطمة و6 دبابات و 3 أطقم في جبهتي حام وصبرين كانت قادمة من محافظة صعدة كتعزيزيات للمليشيات إضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة.

 هذا ونفذت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية كبيرة انطلقت صباح الخميس لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف.

وأحرزت قوات الجيش تقدماً كبيراً حيث حررت قرابة 17 كيلوا متر من مديرية خب والشعف وسط انهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أسرت مساء الأربعاء عدد من مليشيا الحوثي بالقرب من معسكر الأجاشر شمال مديرية الخب والشعف، ومقتل قائد الحوثيين في المنطقة المدعو /ابو حسين/.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى