إحصائية: الغام الحوثي تقتل ألفيّ شخص وتصيب أكثر من 6 آلاف آخرين خلال 2016

كشفت إحصائية رسمية أن الغام الحوثي قتلت ألفي شخص وأصابت 6 آلاف آخرين خلال العام 2016.

وقالت رئيسة الجمعية اليمنية للتوعية بمخاطر الالغام / عائشة سعيد / في اللقاء التوعوي الذي نظمته الجمعية اليوم في عدن بالتعاون مع جمعية الناجين من الالغام وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتبني اتفاقية حضر الالغام، قالت إن عدد ضحايا الألغام في اليمن خلال العام الماضي وفقاً لتقرير اللجنة الدولية لحظر الألغام، قالت السيد إن ضحايا الغام الحوثي بلغوا 8 آلاف و 958 ضحية خلال العام 2016.

واستعرضت السيد انجازات الجمعية منذ تأسيسها عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين , والتي اسهمت وبشكل فاعل في التوعية بمخاطر الالغام من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والانشطة التوعوية والتي كان لها الاثر الجيد .

وناقش اللقاء بمشاركة أربعين مشاركاً ومشاركة من أعضاء الجمعية بمحافظات عدن ولحج وأبين وأفراد من المجتمعات المتضررة من الألغام، تقرير مرصد الألغام والاتفاقيات الدولية بشأن الألغام وكيفية تعزيز الخدمات المقدمة لضحايا الألغام والمتفجرات.

وتواصل مليشيا الحوثي زرع آلاف الألغام في كافة المناطق التي تسيطر عليها بما فيها المناطق السكنية.

وتتخذ مليشيا الحوثي من الألغام كسلاح رئيسي في معاركها منذ حروب صعدة.

وسبق وأن حذرت منظمات دولية من استمرار مليشيا الحوثي من زرع الألغام، ودعت إلى الضغط على مليشيا لوقف زراع الألغام.