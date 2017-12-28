صنعاء.. مدفعية الجيش تدك مواقع الحوثيين في مسورة نهم وغارات تدمر آليات بقطبين

قالت مصادر ميدانية في محافظة صنعاء إن مدفعية الجيش الوطني دكت اليوم الخميس مواقع الحوثيين في منطقة مسورة، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا وتكبدها خسائر كبيرة.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف قصفت تجمعات للمليشيا بمنطقة مسورة وقطبين وتبة عصيدة بمديرية نهم، ودمرت آليات للمليشيا في ذات المنطقة.

هذا وشنت قوات الجيش الوطني هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية، لاستكمال تحرير ما تبقى من المديرية من سيطرت المليشيا.

وشنت قوات الجيش الهجوم على مواقع المليشيا بمنطقة مسورة بنهم وسط تقدم ميداني كبير لقوات الجيش في المنطقة، وقصف مدفعي مكثف.