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مصدر عسكري: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا على مقر إقامة نائب الرئيس بمأرب

الخميس 28 ديسمبر 2017 05:23 م الصحوة نت - متابعات
مصدر عسكري: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا على مقر إقامة نائب الرئيس بمأرب

قال مصدر عسكري، اليوم الخميس، إن مسلحي جماعة الحوثيين)، أطلقوا صاروخا باليستيا على معسكر يتواجد فيه نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، في معسكر الرويك، شرق مدينة مارب، شرقي البلاد.

 

وذكر المصدر "للأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فجر اليوم، على المعسكر الذي يقع فيه مكتب نائب الرئيس.

 

وأشار إلى أن الأحمر وقيادات عسكرية كانت في المعسكر وقت الواقعة.

 

ووفق المصدر فإن الصاروخ سقط على مسافة بسيطة من المعسكر، لكنه لم ينفجر، ولم يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

 

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق صاروخ باليستي نوع قاهر (تو إم) على معسكر الرويك بمحافظة مارب.

 

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