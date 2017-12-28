الأوضاع اليمنية أبرز عناوين أعمال جلسة البرلمان العربي اليوم

بدأت اليوم الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي لمناقشة قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن وخطة البرلمان لمنع إسرائيل من الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وغيرها من الأمور المتعلقة بتطورات الأوضاع على الساحة العربية.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي خلال اجتماعها تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي فيما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة.

واستعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان خطة إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وأوضاع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فبحثت قضايا التنمية الاجتماعية وخصوصا التعليم واللاجئين