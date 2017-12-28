السعدي: التكلفة المبدئية لإعادة الاعمار في اليمن تقدر بـ 88 مليار دولار

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ، الدكتور محمد السعدي "أن التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بنحو 88 مليار دولار.

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" إن عملية الرصد لا تزال متواصلة بين البنك الدولي والحكومة الشرعية والتقديرات أولية، لافتا إلى أن عملية لإعمار في اليمن ستتم على خمس سنوات.

وأشار السعدي "الحكومة عازمة على الدعوة لمؤتمر عالمي لإعادة الإعمار، في أعقاب استكمال تحرير باقي الأراضي اليمنية" معبرا عن تقديره للجهود التي تبذلها السعودية في الترتيب لإعادة إعمار اليمن، خصوصا بعد تكليف السفير السعودي في اليمن محمد سعيد آل جابر برئاسة لجنة الإعمار، مؤكد "أن السفير الرجل المناسب لمتابعة عملية الإعمار؛ إذ إنه على دراية كاملة بالمشكلات التي تواجه اليمن"

وأوضح الوزير السعدي "أن الحكومة حاليا تعمل على تأهيل المؤسسات الخدمية التي تشكل احتياجا مهما للمواطن، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة تواجه بلاده في ظل تدمير الميليشيات للبنى التحتية".

واستبعد إمكانية التوصل إلى حل سياسي مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، مشيراً "أن الأفق السياسي في اليمن لا يزال مسدودا ولا يوجد أي تحرك في هذا الإطار، مستبعدا التوصل إلى نتائج خلال زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الرياض وصنعاء بعد إجازة أعياد السنة".

واتهم الميليشيات الانقلابية بعرقلة أية تحرك سياسي، بسبب التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن اليمني.

وقال السعدي "أن تعنت الحوثيين لم يجعل هناك خيارا سوى الحل العسكري، وشدد على أن اليمن بحاجة إلى تحالف وطني واسع يشمل كل القوى السياسية بما فيها حزب المؤتمر الشعبي لمواجهة الميليشيات الإرهابية".