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مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في معارك مع الجيش الوطني بعدة جبهات

الخميس 28 ديسمبر 2017 10:25 ص الصحوة نت - متابعات:-
مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في معارك مع الجيش الوطني بعدة جبهات من معارك سابقة لقوات الجيش الوطني والمقاومة

لقيت قيادات ميدانية في ميليشيا الحوثي الانقلابية باليمن مصرعها وأصيب العشرات من عناصرها في معارك مع الجيش اليمني بعدة جبهات للقتال.

وقالت مصادر ميدانية، إن قياديًا حوثيًا يدعى أبو حسين قُتل وأسر ثلاثة من مرافقيه في مواجهات مع قوات الجيش التابعة للواء الأول حرس حدود بمنطقة الأجاشر التابعة لمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي مديرية نهم لقي القيادي الحوثي محمد علي عبدالله الضياني مصرعه وعناصر آخرين في معارك تجددت ضد قوات الجيش هناك، وفقًا لموقع «26 سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية.

كما قُتل 10 من عناصر الميليشيا الحوثية، وأصيب آخرون في معارك ضد الجيش الوطني بمحور البقع.

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن معارك عنيفة شهدتها مواقع التباب الصخرية وعدة مواقع مجاورة لها عقب هجوم شنه الميليشيا على مواقع الجيش.

وأضاف أن المعارك استمرت لساعات وخلفت مقتل أكثر من 10 عناصر من الميليشيا وإصابة آخرين ومصادرة كمية من الأسلحة المختلفة والذخائر.

أما في محافظة البيضاء جنوب صنعاء، فلقي خمسة من عناصر الميليشيا الحوثية الانقلابية مصرعها في مواجهات متفرقة مع المقاومة الشعبية بالمحافظة.

وأفاد مصدر ميداني أيضًا بأن المقاومة شنت هجومًا على موقع الميليشيا بمركز مديرية القريشية تمكنت خلاله من قتل ثلاثة عناصر من الميليشيا في جبهة قيفة بمنطقة الزوب.

وأشار المصدر إلى أن عنصرين آخرين قتلا قنصا برصاص المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية التابعة لمديرية الصومعة.

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