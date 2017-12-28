عودة الإضراب في مدارس إب للمطالبة بصرف المرتبات

عاود معلمو بعض مدارس محافظة إب، الإضراب مجددا بعد أسابيع من استئنافهم للعملية التعلمية بمختلف مديريات المحافظة.

وافادت مصادر تربوية بأن المئات من المعلمين بمختلف مدارس محافظة إب عاودوا الإضراب للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة من قبل المليشيا الإنقلابية منذ أكثر من عام.

وأضافت المصادر بأن العملية التعليمية توقفت منذ مطلع الأسبوع الجاري بعدد من مدارس مدينة إب ومدارس بمختلف المديريات.

وتأخر انطلاق العملية التعليمية عن موعده في بداية العام الدراسي حيث رفض المعلمون التدريس إلا بصرف مستحقاتهم المالية واستمروا في إضرابهم لأسابيع، غير أن المليشيا احتالت عليهم وأقرت صرف نصف مرتب بشكل نقدي والنصف الآخر على هيئة بضائع ومواد غذائية تحت مسمى خدمات "البطاقة السلعية".

وأكدت المصادر بأن المليشيا اتخذت من تلك الطريقة وسيلة لخداع المعلمين ولم تف بما أعلنت عنه رغم مضي قرابة شهرين على تلك الوعود وهو ما جعل المعلمون يعاودون الإضراب والتوقف عن التدريس للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وأكد عدد من المعلمين بأن العملية التعليمية تشهد شلل كبير منذ انطلاقتها نتيجة عدم صرف المرتبات ووضع المعلم المعيشي المتدهور ، مشيرين الى أن ما كان يتم خلال الأسابيع الماضية لا يتعدى حصتين أو ثلاث بالكثير في غالبية مدارس المحافظة وبأن التعليم متوقف وبدون محتوى يفيد الطالب نتيجة السياسات التي تدير بها المليشيا وزارة التربية والتعليم.

ويعيش موظفو الدولة ومن بينهم شريحة المعلمين وضع اقتصادي متردي نتيجة توقف صرف المرتبات منذ أكثر من عام وسط انهيار كبير للقطاع التعليمي والصحي بالمحافظة ومختلف المحافظات اليمينة بفعل الإنقلاب والحرب.