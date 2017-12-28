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اغتيال ضابط ومقتل جندي في تعز وسط تجدد الاشتباكات بين مسلحين ووحدات الجيش

الخميس 28 ديسمبر 2017 02:24 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
اغتيال ضابط ومقتل جندي في تعز وسط تجدد الاشتباكات بين مسلحين ووحدات الجيش

قالت مصادر محلية في محافظة تعز إن مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطاً في اللواء 22 ميكا مساء الأربعاء.

وأضافت المصادر أن الضابط /بدر القيسي/ قائد حراسة العميد الركن صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا، أضافت المصادر أن الضابط عثر عليه مقتولاً بالقرب من إدارة الأمن شرق المدينة بعد ساعات من اختطافه.

وأوضحت  المصادر أن هذا الحادثة تأتي بعد مواجهات دارت بين قوات تابعة للواء 22 ومجاميع مسلحة تتبع "ابو العباس" بالقرب من المستشفى العسكري شرق المدينة.

وأكدت المصادر مقتل أحد أفراد اللواء في الاشتباكات التي دارت في المنطقة، قبل أن تتمكن قوات اللواء من اجبار العناصر المسلحة على الانسحاب.

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