البرلمان العربي يقول إنه سيتصدى للتدخل الإيراني في اليمن والمنطقة

قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، إنّ البرلمان سيضع خطة للتصدي للتدخل الإيراني في اليمن سواء على المستوى الداخلي والدولي، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي سيصدر غدًا قرارا بشأن الوضع في اليمن والتدخلات الإيرانية وتزويد الحوثيين بالصواريخ.

السلمي أضاف أن اهتمام العرب باليمن لم يبدأ اليوم، والتطورات التي طرأت في اليمن جعل هناك ضرورة للاجتماع مع ممثل قيادة قوات التحالف العربي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء مع سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر عقب جلسة مع أعضاء البرلمان العربي وممثلي الدول العربية لدى الجامعة العربية لاطلاعهم على التطورات السياسية والعسكرية في اليمن.

وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي يتواصل مع البرلمانات المماثلة، لشرح حقيقة الوضع في اليمن.

وأوضح السلمي أن اليمن موضوع أساسي على جدول أعمال البرلمان لأهمية اليمن ودوره العربي الأساسي والمهم وكذلك نظرا لصعوبات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها، وموضحا "نقدر ما تقوم به قوات التحالف العربي بقائدة السعودية لاسترداد سلطة الدولة والشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وشدّد على أن البرلمان العربي يقف مع السعودية والتحالف العربي والعالم العربي ليس لأنه يقوم بعمل كبير في اليمن فقط ولكن أيضا للحفاظ على الأمن القومي العربي"، وأنّه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في اليمن وفي البحرين وغيرها من الدول العربية في ظل ممارسات إيران.

ودان ما يقوم به النظام الإيراني بتزويد الحوثيين بالصواريخ لاستهداف دول التحالف العربي، محذراً من امتلاك ميليشيا صواريخ بالستية التي تعد مخالفة صارخة للقانون الدولي وفِي خرق لقرارات مجلس الأمن".