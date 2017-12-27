إب تستقبل عشرات القتلى والجرحى من المغرر بهم في صفوف المليشيا الانقلابية

أكدت مصادر محلية وصول العشرات من قتلى مليشيا الحوثي إلى محافظة إب وسط اليمن وتكبدها خسائر بشرية متتالية وفادحة.

وبحسب مصادر محلية متطابقة لـ"الصحوة نت" فقد شيعت مليشيا الحوثي الإنقلابية عدداً من قتلاها بمحافظة إب ، والذين لقوا مصرعهم بمختلف جبهات القتال بنيران الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية.

المصادر أفادت أن المليشيا شيعت يوم أمس ثمانية من قتلاها بعد أيام من تشيع أكثر من عشرين قتيل من مختلف مديريات المحافظة.

وقالت المصادر إن من بين قتلى المليشيا عيسى حسين تاج الدين وزكريا حسين تاج الدين ومصطفى قاسم القحطاني و بكر ناصر عامر بمديرية يريم ، وفي مديرية الرضمة القتيل محمد علي الحداد وحسن يحيى السراجي وفي مديرية القفر شيعت المليشيا عبدالوهاب عبدالفتاح غلاب ومحمد أحمد الدرويش.

وبحسب المصادر فإن المليشيا شيعت قتلاها في مديريات يريم والرضمة والقفر ، بعد أيام قليلة من تشيع عشرات القتلى في مديريات جبلة والمخادر وريف إب.

وتكتظ مختلف الأقسام الطبية بهيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب بعشرات الجرحى والذين قدموا من عدد من جبهات القتال أبرزها جبهات تعز وغرب محافظة الضالع.

وتتواصل خسائر مليشيا الحوثي الإنقلابية بشكل لافت زادت في الأسابيع الماضية بالتزامن مع انتصارات كبيرة للقوات الحكومية بمختلف جبهات القتال.