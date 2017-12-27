آل جابر: قِطع صواريخ باليستية هُربت عن طريق الحديدة وجمعها خبراء إيرانيون بصنعاء

قال السفير السعودي لدى اليمن / محمد آل جابر / اليوم الأربعاء إن إيران تمكنت من تهريب قطع الصواريخ الباليستية عن طريق ميناء الحديدة.

وأضاف "آل جابر" في مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة، أضاف "أن خبراء النظام الإيراني قاموا بتجميع الصواريخ في صنعاء وأطلقوها على أراضي المملكة وعاصمتها الرياض".

واستعرض السفير "آلِ جابر" الحقائق المختلفة منذ بداية انقلاب المليشيات الحوثية على المرحلة الانتقالية التي كانت نظمت عملية نقل السلطة والمبادرة الخليجية والحوار الذي ضم كل الفصائل اليمنية.

وأكد "آل جابر" أن الحوثيين رفضوا كل الحلول السياسية وتحركوا بإيعاز إيراني.

من جانبه أعلن رئيس البرلمان العربي أن البرلمان سيضع خطة للتصدي للتدخل الإيراني في اليمن سواء على المستوي الداخلي والدولي.

وأشار خلال المؤتمر للصحفي أن البرلمان العربي سيصدر غداً قرارا بشأن الوضع في اليمن والتدخلات الإيرانية وتزويد الحوثيين بالصواريخ.





وفي سياق متصل.. قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه دمر مخازن أسلحة وصواريخ باليستية إيرانية.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أكد أن دعم التحالف لقوات الجيش الوطني اليمني أسفر عن تقدم كبير للشرعية في العديد من الجبهات، وتدمير الكثير من آليات ومخازن السلاح لميليشيات الحوثي.



وكشف العقيد المالكي أنه تم تحديد بعض المناطق التي يخزن فيها صواريخ باليستية وتم قصفها.

وأوضح "المالكي" أنه تم الاستيلاء على أسلحة حصلت عليها ميليشيات الحوثي من إيران.