مقاومة البيضاء تهاجم مواقع المليشيا برداع والأخيرة تفرض حصاراً خانقاً على قرية الزوب

قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء إن المقاومة شنت هجوماً عنيفاً على موقع تمركز المليشيات الحوثية الانقلابية بمبنى مديرية القريشية برداع.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر المليشيات وإصابة آخرين.

وأكدت المصادر أن المليشيا ردت على الهجوم بالقصف العشوائي على منازل ومزارع المدنيين في قرية الزوَب ، ما ادى الى اصابة احد العاملين في مزارع المنطقة.

وأوضحت المصادر أن المليشيا تفرض حصاراً خانقاً على قرية الزوب ، كما تمنع الأهالي من الوصول الى آبار المياه.

يأتي هذا تزامناً مع الخسائر الكبيرة التي تلقتها مليشيا الحوثي في المحافظة سيما في المناطق المحاددة لمحافظة شبوة.

وتواصل قوات الجيش الوطني توغلها في مناطق البيضاء من اتجاه شبوة وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيا.

وكان قد أكدت الرئاسة اليمنية استمرار تقدم الجيش الوطني في محافظة البيضاء حتى تحرير كافة مديرياتها.

وناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال اجتماع له اليوم مع محافظ محافظة البيضاء صالح الرصاص والقيادات العسكرية وقادة المقاومة في محور البيضاء وعدد من الشخصيات الاجتماعية سبل تحرير المحافظة وبسط سلطة الدولة فيها وتأمين المواطنين من أعمال العنف والإرهاب.

وفي الاجتماع قال الفريق محسن إن الرئيس هادي أكد على الاستمرار في تقدم الجيش الوطني لتحرير كافة مديريات البيضاء.