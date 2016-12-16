صنعاء: طيران التحالف يشن غارتين على جبال عطان والنهدين





شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارتين جويتين استهدفت جبال عطان جنوب العاصمة صنعاء، وغارة على جبل النهدين المجاور لدار الرئاسة في منطقة السبعين.





وقال مصدر محلي في صنعاء إن طيران التحالف نفذ غارتين جويتين الساعة 12ظهرا بتوقيت صنعاء استهدف جبال عطان التي تحتوي على مخازن أسلحة ومعسكر ألوية الصواريخ في العاصمة صنعاء، وغارة جوية في الساعة 12.30 على أحد جبال النهدين المجاور لدار الرئاسة.





وتعتبر جبال عطان وعيبان وجبل نقم والنهدين من أكبر مخازن الأسلحة في العاصمة صنعاء والتي تستخدمها المليشيات الإنقلابية التابعة للحوثي وصالح في حربهما العبثية ضد الشعب اليمني في عدد من المحافظات واستهداف الدول المجاورة وتهديد الأمن المحلي والاقليمي.