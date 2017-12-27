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الرئاسة اليمنية تؤكد استمرار العمليات العسكرية في البيضاء لتحرير كافة مديرياتها

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 08:11 م الصحوة نت - مارب
الرئاسة اليمنية تؤكد استمرار العمليات العسكرية في البيضاء لتحرير كافة مديرياتها اجتماع نائب الرئيس بقيادات عسكرية ومحلية تابعة لمحافظة البيضاء

أكدت الرئاسة اليمنية استمرار تقدم الجيش الوطني في محافظة البيضاء حتى تحرير كافة مديرياتها.

وناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال اجتماع له اليوم مع محافظ محافظة البيضاء صالح الرصاص والقيادات العسكرية وقادة المقاومة في محور البيضاء وعدد من الشخصيات الاجتماعية سبل تحرير المحافظة وبسط سلطة الدولة فيها وتأمين المواطنين من أعمال العنف والإرهاب.

 

وفي الاجتماع  قال الفريق محسن إن الرئيس هادي أكد على الاستمرار في تقدم الجيش الوطني لتحرير كافة مديريات البيضاء.

وأشاد نائب الرئيس بانتصارات الجيش الوطني واستبسال أبناء البيضاء ومقارعتهم لميليشيا الحوثي الإيرانية، مثمناً دعم ومساندة دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء عزيمة الشرعية والتحالف في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب وحماية أبناء الشعب اليمني من مخاطرهما من خلال استعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي القادر على تأمين حياة الناس وحماية مصالح الأشقاء والأصدقاء.

 

 

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