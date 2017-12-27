التحالف: دمرنا مخازن أسلحة و ضبطنا صواريخ إيرانية والمليشيا تكبدت خسائر كبيرة

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه دمر مخازن أسلحة وصواريخ باليستية إيرانية.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أكد أن دعم التحالف لقوات الجيش الوطني اليمني أسفر عن تقدم كبير للشرعية في العديد من الجبهات، وتدمير الكثير من آليات ومخازن السلاح لميليشيات الحوثي.



وكشف العقيد المالكي أنه تم تحديد بعض المناطق التي يخزن فيها صواريخ باليستية وتم قصفها.

وأوضح "المالكي" أنه تم الاستيلاء على أسلحة حصلت عليها ميليشيات الحوثي من إيران.

وعرض المتحدث باسم التحالف صوراً جوية تظهر أحد عناصر الميليشيات يحمل صاروخ سام 7 واستهدافه من قبل طائرات الأباتشي، التي استهدفت أيضا مواقع حدودية لتجمع عناصر ميليشيا الحوثي.

وقال إن طائرات الأباتشي قامت بعملية تدمير سيارات عسكرية تتبع ميليشيات الحوثي، وأيضا تم استهداف مستودعات للأسلحة ونقاط تجمع لعناصر الميليشيات الحوثية.

وأشار المالكي إلى أن التحالف يقوم بالعمل على سد الثغرات لمنع تهريب السلاح إلى ميليشيا الحوثي

وجدد المالكي تأكيده على أن التحالف العربي يستخدم أعلى المعايير في عمليات القصف بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشار العقيد المالكي إلى جهود التحالف في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، من خلال عمليات إنزال جوي للمساعدات في أنحاء عدة من اليمن، مؤكدا قيام منظمات حقوقية بالعمل في صنعاء تحت ضغوط من الميليشيات.