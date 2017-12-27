محافظ الضالع في أول ظهور له يحذر من محاولة زعزعة الأمن بالمحافظة

في أول ظهور له عقب يومين من تعيينه، قال محافظ محافظة الضالع قائد اللواء 33 مدرع / علي مقبل صالح / إن أمن واستقرار المحافظة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية.

وحذر مقبل من اعمال قطع الطريق او إقلاق السكينة العامة وابتزاز الناس من داخل المحافظة او خارجها او الإساءة لسمعة محافظة الضالع التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل الدولة ومؤسساتها المختلفة .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع له اليوم لمدراء المديريات وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المحلي بالمحافظة، اليوم الاربعاء، بحضور امين عام المجلس المحلي محمد العتابي، ووكيل أول المحافظة فضل حسين.

وشدد المحافظ على التزام الجميع بالدوام الرسمي ، وتنفيذ المهام الموكلة لهم وبذل المزيد من الاداء والتكامل والتنسيق فيما بينهم وتجاوز الحساسيات تقديرًا للوضع الراهن التي تعانيه المحافظة، والتزامًا بمبادئ العمل الإيجابي تجاه محافظتهم وقضاياها المختلفة.

وأشار الى ضرورة تفعيل المؤسسة التربوية والتعليمية، واستكمال دمج أفراد المقاومة بالجيش والأمن واستكمال تعويض ذوي الشهداء ومعالجة الجرحى وتأمين معيشتهم.