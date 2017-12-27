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مصرع قياديين حوثيين شرق صعدة والجيش يصد محاولات تسلل في البقع

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 05:59 م الصحوة نت - خاص
مصرع قياديين حوثيين شرق صعدة والجيش يصد محاولات تسلل في البقع

صدت قوات الجيش الوطني محاولات تسلل للمليشيات الحوثية الانقلابية، في جبهة البقع شرق صعدة، تزامن ذلك مع غارات للتحالف على عدة بلدات بالمحافظة ذاتها، شمال اليمن.

 

وذكر مصدر ميداني، إن قوات الجيش الوطني أفشلت خلال الساعات الماضية، عدة محاولات للمليشيات الانقلابية بمحيط مواقع للجيش الوطني في جبهة البقع شرق صعدة.

 

وقال المصدر لـ«الصحوة نت» إن اشتباكات عنيفة دارت بين العناصر المهاجمة وقوات الجيش، قبل أن تلوذا المجاميع الحوثية بالفرار بعد سقوط قتلى وجرحى منهم وتدمير عربة وعتاد عسكري.

 

وأشار المصدر إلى مقتل قياديين حوثيين في مواجهات سابقة مع الجيش الوطني غرب البقع، أحدهم يدعى عبدالله احمد سعيد بختان، والأخر يدعى محمد حمود حسين هادي المسعودي.

 

 وبحسب المصدر فإن القياديين الحوثيين قتلا في مواجهات مع الجيش الوطني، في جبهة البقع والتي تشهد منذ الثلاثاء تصاعداً في الاشتباكات وسط انباء عن عمليات عسكرية واسعة تستعد القوات الحكومية لتنفيذها بمديرية كتاف بالتزامن مع تقدمها من جبهة الجوف باتجاه البقع.

 

وكانت طائرات التحالف العربي، شنت خلال الساعات الماضية عدة غارات استهدفت تعزيزات في كتاف ومواقع وتحركات المليشيات في باقم ورازح وضواحي مدينة صعدة.

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