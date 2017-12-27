البنك المركزي يوجه البنوك بعدم التعامل مع قرارات مليشيا الحوثي الأخيرة

أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأربعاء، بيانا أكد فيه على عدم جواز التعامل مع التعميم المنسوب الى وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء، بخصوص الحجز التحفظي على حسابات بنكية لعدد من الجهات والاشخاص.

ووصف البيان الذي تلقت الصحوة نت نسخة منه، تعميم الحوثيين بـ " الباطل والذي يفتقد لأي سند أو أساس قانوني أو مهني"، موجها جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية الى عدم التعامل معه لأنه "كتب تحت تهديد وهيمنة المليشيات الحوثية الانقلابية".

وشدد التعميم تأكيده على مراعاة ان تكون التوجيهات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية الاخرى موقعه من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أو من يخوله صراحة بذلك.



