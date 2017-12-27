موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

البنك المركزي يوجه البنوك بعدم التعامل مع قرارات مليشيا الحوثي الأخيرة

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 04:41 م الصحوة نت - خاص:
البنك المركزي يوجه البنوك بعدم التعامل مع قرارات مليشيا الحوثي الأخيرة البنك المركزي عدن

أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأربعاء، بيانا أكد فيه على عدم جواز التعامل مع التعميم المنسوب الى وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء، بخصوص الحجز التحفظي على حسابات بنكية لعدد من الجهات والاشخاص.

ووصف البيان الذي تلقت الصحوة نت نسخة منه، تعميم الحوثيين بـ " الباطل والذي يفتقد لأي سند أو أساس قانوني أو مهني"، موجها جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية الى عدم التعامل معه لأنه "كتب تحت تهديد وهيمنة المليشيات الحوثية الانقلابية".

وشدد التعميم تأكيده على مراعاة ان تكون التوجيهات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية الاخرى موقعه من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أو من يخوله صراحة بذلك.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى