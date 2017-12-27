جيبوتي ترحب بتقرير الأمم المتحدة بشأن التدخلات الإيرانية باليمن وتدعو لمحاسبتها

عبرت حكومة جمهورية جيبوتي عن ترحيبها بتقرير الأمم المتحدة حول التدخلات الإيرانية في اليمن، وثمنت موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض لنشاطات إيران في دعم الجماعات الإرهابية، وانتهاك القرارات الدولية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجيبوتية " ترحب جمهورية جيبوتي بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي يكشف النقاب عن التدخلات الإيرانية السافرة والعدائية في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وقيامها بتزويد مليشيات الحوثي الانقلابية بقدرات صاروخية متقدمة وخطيرة تنطوي على مخاطر كبيرة على حياة أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتهدد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة برمتها.

وثمن البيان موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض لنشاطات إيران في دعم الجماعات الإرهابية في انتهاك واضح للقرارات والأعراف الدولية، ومن بينها قرارات مجلس الأمن 1559، 1701، 2231، 2216،.

ودعا إلى سرعة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات ومحاسبة إيران على خرقها لتلك القرارات، وحملها على الكف عن التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وتؤكد جمهورية جيبوتي مجدداً دعمها الكامل للمساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، بُغية إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وتسهيل العمليات الإغاثية والإنسانية الرامية إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.