قتلى وجرحى بغارات للتحالف استهدفت معسكرا تدريبيا وآليات للميلشيات بالجوف

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة على مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في عدة مناطق بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

ونقل موقع "سبتمبرنت" أن غارات جوية استهدفت مساء الثلاثاء، مواقع وأليات قتالية ومخازن أسلحة للمليشيا بمعسكر حام، في مديرية المتون، شمالي المحافظة، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، و تدمير آليات ثقيلة، وذخائر.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف غارات جوية أخرى استهدفت تجمعا لعناصر المليشيا أثناء تجمعهم في طابور التمام المسائي في معسكر تدريبي تابع للقيادي الحوثي عبدالكريم الحوثي، بوادي سودة مذاب، الواقع ما بين مديريتي برط المراشي، وحرف سفيان.