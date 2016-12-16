إب: المحافظ الذي عينته المليشيات يوجه بشراء معدات غسيل الكلى بعد توفيرها من منظمة الصحة

قالت مصادر محلية بمحافظة إب “إن محافظ المحافظة المعين من قبل الانقلابيين عبد الواحد صلاح وجه بشراء 500 غسلة لمركز غسيل الكلى في صفقة وهمية بعد تعهد منظمة الصحة العالمية بتوفيرها".





وأفادت المصادر "أن المحافظ صلاح وجه مدير الأوقاف بالشراء من أموال الأوقاف بعد أيام قليلة من تعهد منظمة الصحة العالمية بتوفير شحنات مواد الغسيل لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة إب".





وكان مدير عام مكتب الصحة العامة بالمحافظة أكد أن ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن التزام بتوفير شحنات من مواد الغسيل الكلوي للوحدة المركزية بإب ، بما يؤمن الاستمرار بتقديم الخدمات لـ"500" مريض مصاب بالفشل الكلوي بالمحافظة.





وبحسب المصادر " فإن توجيهات صلاح تثير الكثير من علامات الاستفهام من هذا التوجيه وحقيقة عملية الصرف من عدمها في ظل اتهامات بممارسة الفساد المالي بالمكاتب التنفيذية في المحافظة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي وصالح".





ورجحت المصادر " تورط محافظ الانقلابيين ومدير الأوقاف ووكيل المحافظة المعين من الانقلابيين "أشرف المتوكل" والذي يملك شركة مستلزمات طبية التي من المتوقع أن توكل لها عملية شراء صفقة المواد الوهمية".





ووتشير المصادر إلى أن التوجيه يأتي في ختام العام المالي ومبلغ الشراء يصل إلى ملايين الريالات ما يرجح عملية فساد كبيرة وراء الأمر، مؤكدة أن جهات عديدة قد تكون مستفيدة من هذا الأمر الذي يعد مخالفاً لميزانية الصرف في مكتب الأوقاف بالمحافظة.





ويشهد مكتب الأوقاف بمحافظة إب فساداً كبيراً وعمليات نهب ممنهجة حيث يتكفل المكتب بكثير من فعاليات وأنشطة الانقلابيين في المحافظة في حين أن بعضاً من مساجد المحافظة الأثرية تعاني الاهمال فيما الأخرى آيلة للسقوط.



