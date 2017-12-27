مجلي:الجيش يستعد لفتح جبهات جديدة وتم إحباط تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الوطني العميد عبده مجلي"أن تقدم الجيش بسرعة فتح الباب لالتحاق العديد من القبائل بالشرعية، إذ إن تحرير مديرية «ناطع» في البيضاء فتح المجال أمام القبائل للانضمام إلى الجيش ومنها قبيلتا آل العواضي، وآل الوهبي، وقبائل في نهم، كما أن قيادات عسكرية ومدنية خرجت من صنعاء ووصلت إلى محافظة مأرب.

وأكد المركز الإعلامي للمقاومة في البيضاء " وصول الشيخ ذياب الوهبي والشيخ خالد أحمد عبد ربه العواضي وكذلك العشرات من أبناء قبائل البيضاء لمساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمديرية نعمان بمحافظة البيضاء.

وكشف مجلي في تصريح لـصحيفة الشرق الأوسط " عن إحباط قوات الشرعية عمليات تهريب سلاح قادمة من إيران خلال الأيام الماضية، كانت تهدف إلى دعم الميليشيات الانقلابية في اليمن، في حين نجحت قوات التحالف العربي في ضبط كميات من الأسلحة المتوسطة في قوارب لصيادين في عرض البحر.

وقال مجلي الموجود في إحدى الجبهات الرئيسية في اليمن، إن «الجيش الوطني والأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لجميع عمليات تهريب السلاح بدعم قوات التحالف العربي الذي يقوم بدور مهم وبارز في هذا الجانب»، مشدداً على أن جميع عمليات التهريب ستتوقف مع استكمال تحرير ميناء الحديدة الذي تستغله الميليشيات لإدخال السلاح.

وأضاف أن الجيش الوطني يستعد لفتح جبهات جديدة، لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات وإرباك الميليشيات الانقلابية وتسهيل اختراقها بشكل سريع يتوافق مع التقدم الذي يجري حالياً في عدد من المحاور المهمة.