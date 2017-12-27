خصروف:الساعات القادمة ستشهد نشاطاً كبيراً لقوات الجيش لتحرير بقية محافظة البيضاء

قال رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء محسن خصروف إن الساعات القادمة ستشهد نشاطاً كبيراً لقوات الجيش الوطني والمقاومة في تحرير بقية مديريات محافظة البيضاء التي سيطر الجيش على أولى مديرياتها أول من أمس.

وقال خصروف في تصريح لــ" الشرق الاوسط" إن جبهة البيضاء مستمرة ونتوقع أن تشهد نشاطا أكثر للسيطرة على بقية مديريات البيضاء"، مشيرا إلى أن الجيش الوطني استطاع السيطرة على الطريق الرابطة بين صنعاء ومأرب في جبهة نهم، وهو الأمر الذي عزل جميع جيوب الميليشيات الموجودة في هذه الجبهة بشكل كامل وأصبحت محاصرة من دون أي إمداد.

وأوضح أن الجيش لا يزال يبحث في صحة المعلومات الواردة عن مقتل عدد من القيادات الحوثية من الصف الأول منهم محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم ويوسف المداني عبر ضربات نفذها التحالف العربي خلال اليومين الماضيين".

وأضاف " ليس لدينا معلومات حتى الآن عن مقتل محمد علي الحوثي ولا أبو علي الحاكم، هي مجرد تسريبات لم نتأكد منها حتى الآن، ما زلنا نبحث في الأمر، كما أنه ليس هناك دليل مادي على مقتل يوسف المداني وربما شبيه له من استهدف، ولم يستجد أي نبأ حول مصير القيادات حتى لحظة إعداد القصة.

وتابع "لا شك شهد اليومان الماضيان تقدماً نوعياً للجيش الوطني في جبهة نهم، والسيطرة على مناطق ومحاصرة الحوثيين في جيوب خلفية، وتحولت مواقعهم إلى جيوب داخلية مقطوع عنها كل طرق الإمداد في جهة الميمنة، والسيطرة على الطريق بين صنعاء ومأرب تعزل جبهة نهم بالكامل عن المعركة ويصبح ما بقي من جيوب الحوثيين داخلية مقطوعا عنها كل الطرقات، ثم ستتجه قوات الجيش الوطني غرباً لبقية المناطق".

واشار اللواء محسن خصروف "ضربات الطيران كانت دقيقة واستهدفت تحركات لوجيستية للحوثيين على شكل عربات مدرعة وسيارات وناقلات مواد غذائية وعتاد وأسلحة، وفي غرب صنعاء استهدف طاقمان حوثيان أحدهما عند النصب التذكاري للجندي المصري المجهول، وآخر عند المقبرة الصينية، كانت ضربات ناجحة، كذلك شارك الطيران بفاعلية في جبهات البيضاء وشبوة والأخيرة، وجبهة حيس وتهامة، الطيران يؤدي مهام ناجحة ودقيقة ولم يخطئ كما يروج الحوثيون".