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لافروف: الحوثيون ازدادوا تشدداً.. وصباح الخالد: الحل باستكمال المبادرة الخليجية

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 02:14 ص الصحوة نت - صحف
لافروف: الحوثيون ازدادوا تشدداً.. وصباح الخالد: الحل باستكمال المبادرة الخليجية

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد إن حل الأزمة في اليمن يتمثل في استكمال المبادرة الخليجية التي بقيت لها محطتان هما الدستور والانتخابات، في وقت أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحوثيين ازدادوا تشدداً عقب مقتل الرئيس السابق علي صالح.

وأضاف الصباح "أن الكويت مع الحل السلمي السياسي لليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 وبموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عبر الحوار الوطني الذي شارك به كل اليمنيين.

وأكد الصباح أن الخليج توصلوا مع اليمن الى مبادرة كانت اخرجت اليمن من أزمته، موضحاً أنه «تم العمل بموجب ذلك إلا أن من قوض هذه الجهود هو من قاد اليمن إلى هذا الانحدار».

وقال: «هذا ما نريده لليمن أن تستكمل المبادرة الخليجية التي تبقى لها محطتان هما الدستور والانتخابات للوصول إلى بر الأمان».

من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مقتل الرئيس   السابق علي عبدالله صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن، مؤكداً أن روسيا تدعو لتسوية الأزمة في البلاد سلمياً.

 وقال لافروف في تصريح خاص لقناة «روسيا اليوم» «إن مقتل الرئيس (اليمني) السابق علي عبدالله صالح أدى إلى تفاقم خطير للأوضاع، وازدياد حركة الحوثيين تشدداً.

 وحثثنا الحوثيين وانصار صالح على الانضمام إلى الحوار اليمني الشامل مع الشرعية، مشدداً على عدم وجود بديل لمفاوضات السلام في البلاد.

 

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