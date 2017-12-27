موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

كمين لمقاومة التعزية يودي بحياة قائد الحوثيين في المنطقة مع 5 من مرافقيه

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 01:51 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
كمين لمقاومة التعزية يودي بحياة قائد الحوثيين في المنطقة مع 5 من مرافقيه

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن  قيادياً ميدانياً من مليشيا الحوثي قتل مع عدد من مرافقيه، مساء الثلاثاء، في كمين نصبته المقاومة الشعبية بمنطقة الحيمة العليا، في مديرية التعزية، شمالي شرق مدينة تعز.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي  / عبدالفتاح غلاب / قائد الحملة العسكرية للحوثيين في منطقة الحيمة، قتل مع 5 من مرافقيه بكمين نصبه عناصر المقاومة.

وكانت المقاومة دمرت طقماً عسكرياً للمليشيا الحوثية في قرية الساكن، أثناء توجه باتجاه الحيمة، من الجهة الغربية.

 كما تمكن أبطال مقاومة الحيمة من استهداف أحد قناصة المليشيا الانقلابية في جبل الحصن المطل على بعض مواقع المقاومة.

وكانت المعارك اندلعت في المنطقة، عقب الانتفاضة التي دعا لها الرئيس السابق علي صالح ، بقيادة أبناء الزعيم القبلي في منطقة الحيمة والقيادي في الحزب سعيد الحربي.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى