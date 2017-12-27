كمين لمقاومة التعزية يودي بحياة قائد الحوثيين في المنطقة مع 5 من مرافقيه

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن قيادياً ميدانياً من مليشيا الحوثي قتل مع عدد من مرافقيه، مساء الثلاثاء، في كمين نصبته المقاومة الشعبية بمنطقة الحيمة العليا، في مديرية التعزية، شمالي شرق مدينة تعز.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي / عبدالفتاح غلاب / قائد الحملة العسكرية للحوثيين في منطقة الحيمة، قتل مع 5 من مرافقيه بكمين نصبه عناصر المقاومة.

وكانت المقاومة دمرت طقماً عسكرياً للمليشيا الحوثية في قرية الساكن، أثناء توجه باتجاه الحيمة، من الجهة الغربية.

كما تمكن أبطال مقاومة الحيمة من استهداف أحد قناصة المليشيا الانقلابية في جبل الحصن المطل على بعض مواقع المقاومة.

وكانت المعارك اندلعت في المنطقة، عقب الانتفاضة التي دعا لها الرئيس السابق علي صالح ، بقيادة أبناء الزعيم القبلي في منطقة الحيمة والقيادي في الحزب سعيد الحربي.