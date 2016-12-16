أكاديميو جامعة صنعاء يُمهلون الميليشيات أسبوعين لصرف المرتبات

منحت نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء أمس الخميس المليشيات الانقلابية أسبوعين لصرف المرتبات المتوقفة منذ 4 أشهر.





وهددت النقابة بالإضراب الشامل عن التدريس اذا ما انتهت المهلة المحددة دون صرف مرتبات هيئة التدريس.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنها ستتخذ هذه الخطوات في حالة عدم صرف المرتبات وضمان استمرار تمويلها، وتصحيح كل الاختلالات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها القيادة الحالية للجامعة، مشيرة في بيانها الى أنه في حالة عدم حدوث ذلك فإنها سوف تشرع في إجراءات الإضراب وفق القانون ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2017.

وكان قد هددت مليشيا الحوثي والمخلوع هيئة التدريس بالجامعة بالسجن في حال قررت الإضراب عن التدريس.

وما بين الحين والآخر يتعرض اكاديميو الجامعة الى اهانات من قبل مشرفي المليشيات الانقلابية، وصلت بعضها الى تهديد بالقتل وسط الحرم الجامعي.

المصدر | الصحوة نت